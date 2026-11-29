Павел Василенко

Кривбасс одержал домашнюю победу над ровенским Вересом в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:0, а хозяева впервые победили в чемпионате под руководством Александра Петракова.

В начале встречи активнее выглядели гости. Волли имел два шанса открыть счет, но сначала его удар парировал Кемкин, а затем легионер Вереса не попал в ворота после грубой ошибки Подгурского.

Кривбасс ответил результативно. На 28-й минуте после передачи Шевченко Машаду вывел хозяев вперед. Еще через восемь минут преимущество криворожцев стало двойным: Герберт ассистировал Нави, который отправил мяч в сетку ворот ровенчан.

После перерыва команды больше не забивали, так что Кривбасс сохранил комфортное преимущество и записал в актив три очка. Этот успех позволил команде покинуть последнее место турнирной таблицы.

После 14 сыгранных матчей Кривбасс имеет десять очков и занимает 13-е место. Верес с девятью баллами расположился на 15-й позиции. В следующем туре, 4 декабря, криворожцы встретятся с Шахтёром, а 7 декабря ровенчане примут Левый Берег.

УПЛ, 14-й тур

Кривбасс – Верес – 2:0

Голы: Машаду, 28; Нави, 36.