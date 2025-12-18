Пихальонок выведет Динамо на матч с Ноа с капитанской повязкой
Костюк определился с составом киевлян на игру Лиги конференций
около 12 часов назад
Киевское Динамо проведет матч заключительного, шестого тура общего этапа Лиги конференций в Люблине, где номинально примет армянский Ноа. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Оба главных тренера уже определились со стартовыми составами на эту игру. Капитанскую повязку в Динамо с первых минут получил полузащитник Александр Пихальонок. В запасе на поединок остались вингеры Андрей Ярмоленко и Шола Огундана. Лидер команды и игрок основы периода Александра Шовковского.
Составы команд на игру
Динамо: Нещерет, Томчик, Захарченко, Михавко, Дубинчак, Пихальонок, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Кабаев.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Огундана, Караваев, Осипенко, Герреро, Редушко.
Ноа: Чанчаревич, Суалехе, Гонсалу Силва, Сентини, Тоурариссон, Осима, Элдер Феррейра, Боачи, Айяс, Яколиш, Мулахусейнович.
Запасные: Товмасян, С. Мурадян, Дашян, Аванесян, Амбарцумян, Манвелян, Гргич, Этеки, О. Арутюнян.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча общего этапа Лиги конференций и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 18 декабря, на странице события Динамо – Ноа на Xsport.