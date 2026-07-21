Сергей Разумовский

В УАФ согласовали новый подход к лимиту на легионеров, который начнет действовать уже с следующего сезона УПЛ. После правок к регламенту клубы получили более широкое поле для маневра: теперь одновременно на поле может находиться до восьми иностранцев, если среди них есть хотя бы один футболист с паспортом страны ЕС.

По новым правилам украинские игроки, выступающие в европейских чемпионатах, больше не считаются легионерами — их приравняли к футболистам с паспортом Евросоюза. Если же в составе нет ни одного такого исполнителя, команда должна держать на поле как минимум четырех украинцев. Когда же в заявке есть хотя бы один представитель ЕС, квота становится мягче: разрешено до восьми легионеров, а минимум украинцев снижается до трех.

Вместе с этим УАФ существенно пересмотрела и взнос за каждого заявленного иностранца. Ранее клубы платили 150 тысяч гривен, теперь сумма выросла до 400 тысяч.

Собранные средства разделят пополам: 50% пойдут на оплату арбитража матчей Национальной лиги будущего, еще половину направят клубам УПЛ, которые активнее привлекают украинцев до 21 года.

Распределение будет зависеть от игрового времени молодых футболистов в чемпионате. Лучший клуб получит 25% этой части, второй — 15%, третий — 10%, а остальное поделят между другими участниками по установленной шкале.

Ранее Динамо и другие клубы выступили против изменений лимита. На эти действия ответил гендиректор Шахтера Сергей Палки•.