Футбол — это больше, чем игра. Для медиафутбольного клуба Рентген из Киева это способ объединять людей, рассказывать истории и напоминать, что командный дух — это сила, которая вдохновляет даже в самые сложные времена. Команда, участвующая в лигах UA Steel и УФМЛ, известна своей яркой энергетикой, юмором и искренней любовью к игре.

Именно эта аутентичная энергия стала точкой соприкосновения между клубом и компанией Casino.ua, которая стала титульным партнером команды.

«Нас объединяет вера в развитие украинского спорта, открытость к новым форматам и стремление к постоянному росту, — делится президент клуба Богдан Васютинский. — Мы совместно работаем над тем, чтобы фанаты видели: клуб растет, а вместе с ним — и культура футбола в Украине»

Игроки команды также чувствуют, что новый этап открывает больше возможностей и добавляет уверенности.

«Когда знаешь, что клуб имеет поддержку — легче концентрироваться на результате, а не на мелочах», — говорит капитан команды Антон Калайтан.

«Фанаты почувствуют, что клуб стал ближе к ним. Больше энергии, больше эмоций, больше поводов для гордости», — добавляет игрок Роман Головач.

Для Casino.ua это партнерство — стратегическая инвестиция в развитие спортивной культуры в Украине.

«Мы поддерживаем не только спорт, но и среду, которая его формирует, — подчеркивает CEO Casino.ua Александр Бабенко. — Для нас важно помогать инициативам, которые вдохновляют молодежь, укрепляют сообщества и создают примеры командного взаимодействия. МФК Рентген — именно такая история».

Такие партнерства — это не просто поддержка клуба. Это про доверие, про совместную работу и о том, как даже в периоды неопределенности спорт остается языком, который объединяет.

