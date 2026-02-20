Сергей Разумовский

19-летний правый защитник киевского Динамо Максим Коробов провел свой первый матч за основную команду клуба. Молодой футболист сразу получил доверие тренерского штаба и вышел в стартовом составе на матч 17-го тура УПЛ против Руха, что стало важным событием в его карьере и логичным шагом в переходе с юношеского футбола на взрослый уровень.

До этого Коробов выступал преимущественно за Динамо U-19. В текущем сезоне он провел за юношескую команду 13 матчей и отметился двумя забитыми мячами, что для крайнего защитника является довольно показательной статистикой и свидетельством его активности в атаке. Во время зимней паузы защитник впервые работал на тренировочных сборах вместе с первой командой, и, вероятно, именно там смог убедить тренеров в готовности получить шанс на уровне УПЛ.

Также Максим Коробов имеет опыт выступлений за сборные Украины в юношеских возрастных категориях: в частности, за команду Украина U-19 он сыграл 7 матчей. Дебют в составе основы Динамо может стать для него стартовой площадкой для дальнейшего закрепления в первой команде и прогресса как на клубном, так и на международном уровне.

