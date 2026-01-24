Сергей Разумовский

Полесье одержало первую победу в 2026 году. В контрольном матче житомирская команда обыграла Дерри Сити — серебряного призера чемпионата Ирландии — со счетом 2:1.

В первом тайме подопечные Руслана Ротаня открыли счет после стандарта. После розыгрыша углового Сергей Чеботенко удачно сориентировался в штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в сетку, сделав 1:0 в пользу украинского клуба.

После перерыва «волки» вышли на поле полностью обновленным составом. В начале второго тайма преимущество удвоил Борел Томандзотто: он взял инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной площадки — 2:0.

В середине второй половины встречи Дерри Сити сократил отставание: Кларк сыграл на добивании и установил итоговый счет матча — 2:1.

Товарищеский матч

Полесье – Дерри Сити 2:1

Голы: Чеботенко, 17, Томандзотто, 46 – Кларк, 65

Полесье (1 тайм): Кудрик, Крушинский Красничи, Чеботенко, Майсурадзе, Бабенко, Таллес, Эмерллаху, Иванов, Гуцуляк, Краснопир; 2 тайм: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Виале, Гришкевич, Томандзотто, Андриевский, Шепелев, Брагару, Леднев, Гайдучик.