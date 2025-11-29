Сергей Разумовский

Завершился игровой день субботы, 29 ноября, в 21-м туре украинской Второй лиги. Команды групп А и Б сыграли три матча.

В группе А прошли два поединка. Атлет в результативном матче обыграл Реал Фарму со счетом 4:2. Уже на 5-й минуте Пресич открыл счет, а к середине первого тайма дубль Бабича обеспечил киевлянам комфортное преимущество 3:0. Во втором тайме одесситы сократили отставание благодаря голам Золкина и Славинского, однако на 89-й минуте Мурашенко снял все вопросы о победителе.

В другом матче группы Полесье-2 в непростой игре минимально обыграло Буковину-2 – единственный гол на 23-й минуте забил Панчишин. Эта победа позволила житомирянам возглавить турнирную таблицу группы А с 39 очками. Однако Куликов (также 39 баллов) имеет матч в запасе.

В группе Б встретились два аутсайдера – Диназ и Горняк-Спорт. Поединок завершился выездной победой клуба из Горишних Плавнив со счетом 2:0. После безголевого первого тайма на 56-й минуте счет открыл Покась, а позже Тимошенко срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол и закрепив успех Горняка-Спорт, который добыл важные три очка.

Вторая лига, 21-й тур

Группа А

Атлет – Реал Фарма 4:2

Голы: Пресич, 5, Бабич, 15, 26, Мурашенко, 89 – Золкин, 58, Славинский, 77

Полесье-2 – Буковина-2 1:0

Гол: Панчишин, 23

Группа Б

Диназ – Горняк-Спорт 0:2

Голы: Покась, 56, Тимошенко, 72 (автогол)