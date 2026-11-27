Сергей Разумовский

Полесье объявило о продлении контрактов с двумя важными футболистами основной команды. Новые соглашения с житомирским клубом подписали полузащитник Борис Крушинский и вингер Александр Назаренко. Оба контракта рассчитаны до 30 июня 2030 года.

24-летний Крушинский выступает за Полесье с января 2023 года. За это время Борис стал одним из ключевых исполнителей команды и провел в составе волков 95 матчей во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и девять результативных передач. Крушинский способен действовать на нескольких позициях в центре поля, помогая команде как в организации атак, так и во время оборонительных действий.

Александр Назаренко присоединился к Полесью в августе 2023 года. За время выступлений в житомирской команде 26-летний вингер не только закрепился в основном составе, но и вошел в историю клуба. Назаренко стал первым футболистом в новейшей истории Полесья, который провел за команду 100 матчей.

Всего на счету Назаренко 104 поединка в составе волков. Он забил 17 голов и отдал 16 результативных передач, регулярно создавая опасность у ворот соперников благодаря скорости, технике и активным действиям на фланге.

Таким образом, Полесье сохранило в своей структуре двух опытных футболистов, которые играют важную роль в нынешнем составе. Также оба игрока имеют опыт игры за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир Карпат Ян Костенко может успеть восстановиться к центральному матчу 14-го тура УПЛ против Полесья.