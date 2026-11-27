Сергей Разумовский

Нападающий Карпат Ян Костенко сохраняет шансы принять участие в ближайшем матче Украинской Премьер-лиги против Полесья. Футболист получил повреждение на 77-й минуте предыдущей встречи львовской команды с Зарёй (1:0), однако травма не оказалась настолько серьёзной, чтобы сразу исключить его из воскресного поединка.

По информации «ТаТоТаке», Костенко продолжает тренироваться вместе с командой. В то же время у футболиста сохраняется сильный отёк голеностопа, из-за чего его готовность к матчу пока не подтверждена окончательно.

Костенко является лучшим бомбардиром Карпат в текущем сезоне. На его счету семь забитых мячей, поэтому возможное отсутствие нападающего стало бы ощутимой потерей для львовян.

Окончательное решение по поводу участия футболиста в встрече с Полесьем примет главный тренер Фран Фернандес непосредственно в день матча. Наставник оценит физическое состояние Костенка, его готовность выдержать нагрузку и риск ухудшения травмы.

Превью 14-го тура УПЛ: попытка Карпат преодолеть неудобное Полесье и другие интриги уикенда.