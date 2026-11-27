Полесью стоит насторожиться? Лидер Карпат может успеть восстановиться к центральному матчу 14-го тура УПЛ
От чего зависит участие лучшего бомбардира львовян в игре?
Нападающий Карпат Ян Костенко сохраняет шансы принять участие в ближайшем матче Украинской Премьер-лиги против Полесья. Футболист получил повреждение на 77-й минуте предыдущей встречи львовской команды с Зарёй (1:0), однако травма не оказалась настолько серьёзной, чтобы сразу исключить его из воскресного поединка.
По информации «ТаТоТаке», Костенко продолжает тренироваться вместе с командой. В то же время у футболиста сохраняется сильный отёк голеностопа, из-за чего его готовность к матчу пока не подтверждена окончательно.
Костенко является лучшим бомбардиром Карпат в текущем сезоне. На его счету семь забитых мячей, поэтому возможное отсутствие нападающего стало бы ощутимой потерей для львовян.
Окончательное решение по поводу участия футболиста в встрече с Полесьем примет главный тренер Фран Фернандес непосредственно в день матча. Наставник оценит физическое состояние Костенка, его готовность выдержать нагрузку и риск ухудшения травмы.
Превью 14-го тура УПЛ: попытка Карпат преодолеть неудобное Полесье и другие интриги уикенда.
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