Павел Василенко

Полесье сообщило подробности травмы нападающего Игоря Краснопира, которую он получил в матче чемпионата Украины против Карпат (1:1).

Пресс-служба житомирского клуба подтвердила, что для форварда поединок завершился серьезным повреждением. Причиной стал опасный удар со стороны защитника львовян Владислава Бабогла. Вследствие этого Краснопир получил многоосколочный перелом носа, после чего его экстренно доставили в больницу.

«Игорь, вся Стая с тобой! К сожалению, поединок против Карпат закончился для нашего форварда серьезной травмой. Из-за опасного удара игрока соперников Владислава Бабоглы Игорь получил множественный перелом носа и был экстренно доставлен в больницу», – говорится в обращении клуба.

Краснопир присоединился к житомирцам 12 января 2026 года, перейдя именно из Карпат. Контракт нападающего рассчитан на 3,5 года – до 30 июня 2029-го.

В текущем сезоне форвард провел за Полесье 17 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.