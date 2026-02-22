Павел Василенко

В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем стадионе проиграл житомирскому Полесью со счетом 0:2.

Гости вышли вперед в середине первого тайма – отличился Алексей Гуцуляк с передачи Николая Гайдучика. Полесье удвоило преимущество на 69-й минуте благодаря точному удару Игоря Краснопира, для которого этот гол стал дебютным за житомирцев. Отметим, что форвард вышел на замену на 65-й минуте.

На 89-й минуте красную карточку получил защитник гостей Сергей Чоботенко.

Полесье одержало вторую победу подряд. Команда Руслана Ротаня осталась на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 33 очка. Колос занимает седьмую позицию с 25 баллами.

УПЛ, 17-й тур

Колос – Полесье – 0:2

Голы: Гуцуляк, 25, Краснопир, 69.