Полесье с дебютным голом Краснопира на выезде победило Колос.
Житомирская команда заработала три очка
около 19 часов назад
В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем стадионе проиграл житомирскому Полесью со счетом 0:2.
Гости вышли вперед в середине первого тайма – отличился Алексей Гуцуляк с передачи Николая Гайдучика. Полесье удвоило преимущество на 69-й минуте благодаря точному удару Игоря Краснопира, для которого этот гол стал дебютным за житомирцев. Отметим, что форвард вышел на замену на 65-й минуте.
На 89-й минуте красную карточку получил защитник гостей Сергей Чоботенко.
Полесье одержало вторую победу подряд. Команда Руслана Ротаня осталась на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 33 очка. Колос занимает седьмую позицию с 25 баллами.
УПЛ, 17-й тур
Колос – Полесье – 0:2
Голы: Гуцуляк, 25, Краснопир, 69.