Сергей Разумовский

Полесье планирует разгрузить заявку и подыскать арендные варианты для футболистов, которые на данный момент не входят в стабильную ротацию Руслана Ротаня. Об этом информирует «ТаТоТаке», отмечая, что житомирский клуб хочет дать этим игрокам регулярную практику в других командах.

По данным источника, одним из конкретных направлений является отправка в аренду Эмиля Мустафаева в азербайджанский Сумгаит. Переход рассматривается как способ обеспечить хавбеку больше игрового времени и сохранить его в боевом тонусе, пока в Полесье он остается вне основной обоймы.

Отдельно упоминается ситуация с Луифером Эрнандесом. Сообщается, что Полесье может отозвать венесуэльского футболиста из Черноморца, где он качественно провел первую часть сезона в Первой лиге – набрал три гола и два ассиста. Именно результативность и влияние на игру привлекли к нему внимание со стороны клубов Южной Америки.

По информации источников, главным претендентом на Эрнандеса называют колумбийский Кукута Депортиво. В настоящее время стороны обсуждают формат возможной сделки – речь идет об аренде с опцией выкупа, которая может быть активирована по итогам выступлений игрока.

Звоночек для Филиппова? Ротань зовет в Полесье игрока своей молодёжки.