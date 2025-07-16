Полесье заключило мировую с венгерским клубом на сборах
Команда Ротаня отыгралась во втором тайме
29 минут назад
В среду, 16 июля, Полесье провело очередной контрольный матч на сборах в Австрии, где встретилось с венгерским клубом Академия Пушкаш. Встреча завершилась вничью – 1:1
Первый мяч в игре забили венгры – отличился Джоэл Фамее. Однако уже в начале второго тайма Александр Филиппов восстановил равновесие, и счет до финального свистка не изменился.
Товарищеский матч.
Полесье – Академия Пушкаша – 1:1
Голы: Филиппов, 54 – Фамеe, 20
Команду Руслана Ротаня очень скоро ждут встречи второго раунда квалификации Лиги конференций – матчи пройдут 24 и 31 июля. Соперником житомирского клуба станет победитель дуэли между боснийским Борацем и андоррской Санта-Коломой.
Ранее сообщалось, что основной форвард Полесья официально покинул украинский клуб.