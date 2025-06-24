Полиция арестовала человека, который угрожал убийством Морате и его семье после незабитого пенальти в финале Лиги наций.
Стали відомі подробности скандального інцидента
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Во вторник испанская полиция арестовала 19-летнего мужчину из-за угрозы убийством футболисту сборной Испании Альваро Морате и его семье.
Опытный нападающий получил угрожающие сообщения после нереализованного пенальти в финальной серии Лиги наций против Португалии.
Пенальти Мораты был отражен Диогу Коштой, а победу Португалии принес удар Рубена Невеша. Подозреваемый отреагировал после финального свистка через аккаунт в социальных сетях.
Молодой человек попытался оправдаться, подав жалобу, в которой утверждал, что неизвестные лица заблокировали ему доступ к учетной записи.