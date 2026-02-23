Сергей Разумовский

Полесье уже не в первый раз пытается оформить переход центрального полузащитника Карпат Олега Фёдора. Об этом рассказал ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский. Ныне переговоры вышли на финишную прямую и сам трансфер фактически приобрёл реальные очертания.

Спиваковский напомнил, что еще на прошлой неделе в эфире появилась информация о довольно резонансном варианте продолжения карьеры Фёдора в Полесье. По его словам, если ранее это воспринималось как громкий инсайд, то сейчас сделка уже выглядит практически согласованной и приближается к завершению.

Также журналист поделился деталями относительно предыдущих попыток житомирского клуба подписать 21-летнего хавбека. В частности, в декабре Полесье, по его данным, выходило на Карпаты с предложением в 3 миллиона (речь идет о евро), однако львовский клуб тогда отказался от продажи футболиста. Впрочем, теперь, как утверждает Спиваковский, стороны могли согласиться на другой формуле: сумма около 2 миллионов с небольшим «плюсом» и дополнительный процент от будущего трансфера игрока.

По этой схеме Карпаты, вероятно, получат 25% от следующей продажи Фёдора. Спиваковский считает, что такой трансфер в будущем вполне возможен, так что для львовского клуба это может стать важной инвестиционной составляющей сделки. Отдельно он отметил, что в распределении средств может быть предусмотрена и доля для Руха, что обычно связано с предыдущими правами на игрока или механизмами солидарных выплат.

В текущем сезоне Олег Фёдор провел 11 матчей, однако пока не отметился результативными действиями — без голов и ассистов. Вместе с тем он остается одним из перспективных исполнителей на позиции в центре поля, поэтому интерес к нему со стороны амбициозного Полесья выглядит логичным.

Ранее сообщалось, что Полесье близко к подписанию Фёдора из Карпат.