около 1 часа назад
Н'Голо Канте / фото - Getty
Опорный полузащитник Аль-Иттихада Н'Голо Канте официально перешел в турецкий Фенербахче.
Ранее сообщалось, что речь идет о полноценном трансфере, сумма которого составляет около 4 миллионов евро. Контракт французского футболиста с новым клубом рассчитан до 2028 года.
Перед переходом в Фенербахче 34-летний игрок расторг контракт с Аль-Иттихадом. Канте присоединился к саудовскому клубу в июле 2023 года, перейдя на правах свободного агента из лондонского Челси.
В текущем сезоне Н'Голо Канте провел 25 матчей на клубном уровне, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
