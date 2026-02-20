Сергей Разумовский

В 17-м туре украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле одолело Рух.

С первых минут хозяева завладели инициативой и почти безраздельно контролировали мяч, однако сложное поле и плотная, самоотверженная оборона гостей долгое время не позволяли воплотить преимущество в забитый гол. Киевляне нанесли около двадцати ударов по воротам, тогда как Рух почти не беспокоил защиту соперника и редко подходил к штрафной площадке.

Наисложнейший момент до перерыва возник после дальнего удара Бражко – мяч летел в самую девятку, но вратарь львовян совершил эффектный сейв и спас свою команду. Несмотря на постоянное давление, Динамо смогло сломить сопротивление соперника лишь на 75-й минуте, когда Пономаренко воспользовался шансом и отправил мяч в сетку.

После забитого гола хозяева имели шанс снять все вопросы о победителе: Буяльский оказался на ударной позиции, однако с близкого расстояния не попал в ворота. В итоге минимальная победа позволила Динамо взять три очка в матче, где полное преимущество по игре материализовалось лишь одним точным ударом.

Динамо набрало 29 очков и вплотную приблизилось к третьему Полесью. Однако у конкурента есть матч в запасе. Рух (19) остался 11-м.

УПЛ, 17-й тур

Динамо Киев – Рух Львов 1:0

Гол: Пономаренко, 75

Динамо: Нещерет, Коробов (Тимчик, 80), Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихальонок (Михайленко, 80), Шапаренко (Буяльский, 68), Редушко (Огундена, 88), Пономаренко (Герреро, 88), Волошин.

Рух: Герета, Роман, Товарницкий, Слюсар, Китела, Притула, Подгурский (Левицкий, 87), Таллес, Ясинский (Тутти, 56; Денисов, 87), Невес (Себро, 87), Бойко.

Предупреждения: Вивчаренко 43, Пихальонок 66 – Бойко, 9, Китела 40, Роман 43, Невес 63

