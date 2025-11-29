Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв в эфире УПЛ ТВ прокомментировал минимальную победу в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (1:0).

Моментов много, но, на мой взгляд, равная игра. Мы очень самоуверенно вышли на эту игру, и некоторые футболисты до игры думали, что они её выиграли. Как показала игра, к каждому сопернику нужно настраиваться очень серьезно – это то, о чем я всегда говорю. Должна быть стабильность, если мы хотим на что-то претендовать. Мы не должны так выходить на игры и так играть, особенно первый тайм. Я не считаю, что мы сегодня… Хорошо, что победили, но мы на победу не наиграли. Была равная игра, на мой взгляд, поэтому будем делать выводы и двигаться дальше.

Мы проиграли очень много единоборств, что нам не свойственно, очень много подборов проиграли, не успевали во многих моментах. Это очень важно. Если ты проигрываешь единоборство, если даешь сопернику играть с мячом – конечно, скорее всего, ты не выиграешь этот матч. Хорошо, что так произошло сегодня, но из этого нужно делать выводы и больше не допускать такого.

Кудривка вышла играть с пятью защитниками. Довольно качественно играла, очень хорошо они переходили из обороны в атаку, поэтому я считаю, что Кудривка сыграла сегодня очень хороший матч. Она попортит нервы еще не одному сопернику.