Сергей Разумовский

Киевское Динамо в воскресенье, 25 января, провело второй товарищеский матч на турецком сборе в рамках подготовки ко второй части сезона 2025/26 и разгромило косовскую Малишеву с итоговым счетом 8:1. Соперник киевлян — бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги Косова из одноименного города. Тренерский штаб во главе с Игорем Костюком существенно перетасовал стартовый состав по сравнению с предыдущим контрольным матчем, а сам матч прошел в нетипичном формате: четыре тайма по 30 минут.

Начало первого отрезка было активнее в исполнении Динамо, однако быстро произошел неприятный эпизод: уже на 4-й минуте Ибиши открыл счет после ошибки Тиаре при приеме мяча — перехват, пас на форварда и удар в пустые ворота. После этого киевляне почти полностью перевели игру на чужую половину и отыгрались благодаря связке Огундана-Кабаев: Шола прострелил справа, а Владислав из зоны левого угла штрафной площади сравнял, забив первый мяч Динамо на этом сборе.

Далее бело-синие прессинговали высоко, имели несколько моментов — Пономаренко бил издалека, Яцик пробил выше, Тиаре и Попов угрожали после стандартов, а в конце тайма Пономаренко с нескольких метров не замкнул передачу Огунданы, и Шапаренко не успел на добивание. После второго 30-минутного тайма, который киевляне провели тем же составом, преимущество материализовалось в голы: Кабаев снова завершил атаку после паса Огунданы, попав в дальний угол с острого угла, а через пять минут уже сам Огундана, получив мяч от Пономаренко, пробил в левый угол — 3:1.

В третьем тайме Динамо выпустило другой состав и сразу добавило в темпе: Волошин заставил вратаря Малишевы спасать после удара под перекладину, еще в одном эпизоде косоваров выручила штанга. На 12-й минуте этого отрезка Волошин ассистировал Буйальскому, и Виталий низом сделал счет 4:1, а затем Герич отправил мяч в пустые ворота после очередной ошибки соперника в обороне — 5:1.

Заключительный тайм прошел под полным контролем киевлян: Герреро и Михавко имели возможности, а затем Эдуардо точным ударом в дальний угол довел счет до 6:1, Осипенко классно забил с средней дистанции — 7:1, и точку поставил Пихальонок, реализовав пенальти, заработанный Герреро — 8:1. Следующий контрольный матч Динамо проведет в пятницу, 30 января, против литовского Кауно Жальгириса.

Товарищеский матч

Динамо – Малишева 8:1

Голы: Кабаев, 10, 41, Огундана, 46, Буйальский, 72, Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихальонок, 120, (пен.) – Ибиши, 4

Динамо (первый и второй таймы): 71. Суркис, 20. Караваев, 4. Попов, 66. Тиаре, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 5. Яцик, 10. Шапаренко, 16. Огундана, 22. Кабаев, 11. Пономаренко.

Динамо (третий тайм): 74. Игнатенко, 14. Коробов, 34. Захарченко (40. Биловар), 32. Михавко, 2. Вивчаренко (44. Дубинчак), 91. Михайленко, 8. Пихальонок, 29. Буйальский, 9. Волошин, 70. Редушко, 15. Герич.

Динамо (четвертый тайм): 74. Игнатенко, 14. Коробов, 40. Биловар, 34. Захарченко, 32. ``` Михавко, 91. Михайленко, 8. Пихалёнок, 28. Осипенко, 9. Волошин, 70. Редушко, 39. Герреро.

Малишева (стартовый состав): 91. Авдили, 20. Пира, 30. Вития, 5. Крейзио, 34. Джака, 10. Брути, 6. Ферат, 14. Джилани, 8. Пиатта, 3. Байрактари, 99. Ибиши.