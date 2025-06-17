Михаил Цирюк

Во вторник, 17 июня, на молодежном Евро-2025 стартует последний, третий тур группового этапа. Интриг в большинстве групп осталось не так уж много, однако они все же есть, поэтому предлагаем вам взглянуть, что потребуется каждой из команд в решающих битвах за плей-офф.

Группа А: борьба грандов за первое место

В первой из групп этого турнира борьбы за плей-офф уже не будет. Два очевидных фаворита квартета, Испания и Италия, выиграли свои два первых матча у Словакии и Румынии, и тем самым гарантировали себе выход в четвертьфинал. Так что в последнем туре они лишь определят, с какого места отправятся дальше. В случае ничьей благодаря лучшей разнице мячей на первом месте останется фурия роха, так что итальянцам для победы в группе нужно только побеждать.

Ну а в параллельном поединке хозяева чемпионата словаки разыграют с Румынией третье место в квартете, однако с турнирной точки зрения оно, конечно, уже не имеет никакого значения.

Группа B: Заочная битва за победу и призрачный шанс для Словении

Почти все ясно с обоими участниками плей-офф и в квартете B. Сборная Германии, после побед над Словенией (3:0) и Чехией (4:2), уже обеспечила себе выход из группы, и если команде удастся не проиграть Англии, она отправится дальше с первого места. Англичане же, из-за потери очков в предыдущей игре против Словении (0:0), теперь могут стать первыми только в случае победы.

Теоретически существует вариант, при котором сборная Словении может обойти Англию и оставить ее без путевки в четвертьфинал. Для этого нужно, чтобы Германия как можно более разгромно победила трех львов, а сами словенцы обыграли Чехию так, чтобы их разница мячей (-3) по итогам тура стала лучше английской (+2). Впрочем, такой вариант, как мы понимаем, весьма маловероятен.

Группа C: Грузии нужно чудо

Теоретически интрига в борьбе за плей-офф есть в группе C, однако назвать эту ситуацию напряженной на практике, опять же, тяжеловато. Два фаворита группы, Португалия и Франция, имеют по четыре очка, а Грузия находится на третьей позиции с тремя баллами.

В последнем туре грузины играют против лидера группы - португальцев, и победа точно гарантирует им плей-офф, а если Франция в параллельном матче не победит Польшу – еще и выход с первого места.

Тем не менее, вероятность того, что грузины такизможуть здолати молодёжку Селесао мы все хорошо понимаем. При этом ничья аутсайдера точно не устроит, поскольку в своей личной встрече с Францией они уступили (2:3), и теперь обязательно должны набирать больше очков, чем этот конкурент.

Группа D: Наша – действительно самая интересная

Но самая интересная турнирная ситуация сложилась именно в том квартете, где выступает сборная Украины. Хотя брать калькуляторы для вычисления шансов не придется, так как математика максимально проста. Для выхода в плей-офф нам в последнем туре даже не обязательно обыгрывать Нидерланды: достаточно будет ничьей, которая точно оставит сине-желтых на второй позиции. Голландцам, в то же время, нужна будет только победа.

Теоретические шансы на выход из группы все еще имеет и Финляндия. Для этого ей нужно, чтобы Нидерланды победили Украину, но при этом сами Суоми должны сделать по итогам матча с немотивированной Данией лучшую разницу, чем у оранжевых. Сейчас у нидерландцев -1, у финнов -2, так что победа в три мяча при минимальном успехе конкурента выведет в четвертьфинал именно Финляндию.

Но заочные разборки Нидерландов и Финляндии нас не слишком интересуют. Дело сборной Украины – любыми методами не проиграть последний матч группы против главного фаворита квартета.

Конечно, будет очень нелегко, и в том, что на наши ворота будет оказано бешеное давление, почти нет сомнений. Однако, если наша оборона сможет сыграть на максимуме своих возможностей, и команде удастся раз-другой результативно огрызнуться в контратаках, этот третий матч вполне может стать для сине-желтых не последним на турнире.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ