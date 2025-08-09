Павел Василенко

В течение месяцев поступали сообщения о проблемах, возникающих у Витессе. Многие факторы указывают на то, что пятикратный чемпион Нидерландов не будет соревноваться в следующем сезоне.

Витесс из Арнема оказался в серьезных проблемах после того, как его поглотили новые владельцы. Нидерландские футбольные власти лишили клуб лицензии за «обход или подрыв правил системы лицензирования».

Ранее клуб вылетел из второго в третий дивизион. После того, как Апелляционный комитет отклонил документы, поданные его руководством, единственным способом восстановить лицензию было обращение в суд.

Хотя шансы на спасение ситуации с самого начала были невелики, официальное решение было принято лишь в пятницу. Витесс проиграл процесс и не сможет участвовать в чемпионате Нидерландов в сезоне 2025/26.

Будущее клуба неопределенное. Если он все же попадет в соревнования, то будет играть на любительском уровне.

Витесс – один из старейших и самых выдающихся клубов Нидерландов. Основанный в 1892 году, он с тех пор выиграл один Кубок Нидерландов и пять чемпионских титулов.