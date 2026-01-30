Сергей Разумовский

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы Ноттингем Форест разгромил Ференцварош.

После поражения в прошлом туре команда Шона Дайча фактически потеряла шансы на прямой выход в 1/8 финала, поэтому вышла на матч с частично резервным составом и без той турнирной мотивации, которую имел Ференцварош. Венгры до этого не проигрывали на общем этапе и реально претендовали на топ-8, однако их серия оборвалась в Англии. Поворотным моментом стала ошибка на 17-й минуте: после потери в центре поля Райан Йейтс прострелил, а Отвош без давления срезал мяч в собственные ворота — 1:0.

Далее хозяева грамотно сыграли на контратаках и быстро удвоили преимущество после удара Игора Жезуса, которому помог рикошет — 2:0. Во втором тайме Ференцварош имел лишь вспышки — дважды попал в каркас после ударов головой, но в целом контроль оставался за Ноттингемом. На 55-й минуте Санграе забросил на Жезуса, тот выиграл борьбу у Отвоша и оформил дубль — 3:0, а в компенсированное время Отвош «добил» свой неудачный матч фолом на пенальти: Макети реализовал одиннадцатиметровый — 4:0. Победа вышла убедительной, но парадоксальной по последствиям: Ноттингем не приблизился к желаемому прямому выходу, зато именно эти очки лишили Ференцварош шанса попасть в топ-8.

Рома на выезде спасла ничью с Панатинаикосом. Обе команды заранее обеспечили себе плей-офф, но еще сохраняли математические шансы зацепиться за прямой выход в 1/8 финала. Реальными они казались у Ромы, у которой было 15 очков и она стремилась быстро снять все вопросы, тогда как Панатинаикос с 11 баллами из-за травм и дисквалификаций больше думал о кадровой ситуации, чем о рывке в таблице. Все резко изменило удаление Манчини на 15-й минуте после просмотра VAR: фол сорвал потенциальный выход нападающего хозяев один на один, и римляне остались в меньшинстве уже на старте.

После этого матч перешел в другой сценарий: Рома сосредоточилась на обороне и до перерыва почти не создавала угроз, тогда как Панатинаикос имел немного моментов, но Катрис дальним ударом попал в перекладину. В начале второго тайма римляне чуть не привезли гол серией ошибок на правом фланге, однако в итоге хозяева не воспользовались численным преимуществом. Рома же дожала в конце: на 80-й минуте после подачи Пизилли Зюлковски ударом головой на дальней штанге принес победу, которая фактически обеспечила римлянам место в 1/8 финала с 16 очками.

Все команды вышли в плей-офф. Рома с 16 очками стала последней, кто вышел в 1/8 финала напрямую. Ноттингем (14) вплотную приблизился к Ференцварошу. Панатинаикос завершил этап 20-м с 12 баллами.

Лига Европы. Общий этап, восьмой тур

Ноттингем Форест – Ференцварош 4:0

Голы: Отвош, 17, (автогол), Жезус, 21, 55, Макети, 90 (пен.)

Ноттингем Форест: Селс, Эбботт, Миленкович (Мурилло, 78), Морату, Уильямс (Айна, 66), Макети, Йейтс, Санграе (Гиббз-Уайт, 66), Ндой, Жезус (Гадсон-Одои, 66), Домингес (Баква, 84)

Ференцварош: Гроф, Сиссе, Отвош, Салай, Макрецкис, Роман (Голик, 90), Каниховски (Кейта, 73), Леви (Джозеф, 55), ``` Каду, Деле (Грубер, 73), Захариассен (Мадарас, 84)

Предупреждения: Домингес, 76 – Отвош, 89

Панатинаикос – Рома 1:1

Голы: Таборда, 58 – Зюлковски, 80

Панатинаикос: Ляфон — Палмер-Браун, Ингасон, Туба (Скарлатидис, 73) — Катрис, Бакасетас, Сиопис (Саншеш, 59), Кирькопулос — Таборда (Терзис, 90+3), Пантович, Зарури.

Рома: Голлини — Манчини, Зюлковски, Гиларди — Челик (Ренш, 64), Пизилли, Кристанте (Весли, 64), Эль-Айнауи, Цимикас (Анхелиньо, 88) — Суле (Ндика, 46), Пеллегрини (Делла Рокка, 67).

Предупреждения: Сиопис, 10 – Пизилли, 69

Удаление: Манчини, 15 (грубый фол)