Михаил Цирюк

21 и 22 июня состоятся четвертьфинальные поединки молодежного Евро-2025. Отсутствие сенсаций привело к тому, что в плей-офф турнира действительно вышли сильнейшие команды, которые только могли туда попасть, поэтому решающая часть континентального первенства обещает быть интересной с самого начала. Предлагаем вашему вниманию анонс всех матчей 1/4 финала.

Суббота, 21 июня

19:00 Португалия - Нидерланды

Несмотря на то, что команды провели групповой этап совершенно по-разному, букмекеры оценивают их шансы на успех в этом противостоянии как примерно равные. Нидерланды действительно начали групповой этап очень неудачно, набрав всего одно очко в противостояниях с Финляндией (2:2) и Данией (1:2). Однако дальше, к сожалению для нас, они набрали ход, и благодаря уверенной победе над Украиной (2:0) все же прошли дальше.

Причины оценивать перспективы этой команды высоко действительно есть. В каждой линии оранье играют люди с неплохим бэкграундом во взрослом футболе, кроме того в сильных чемпионатах. Поэтому не удивительно, что эта команда входит в пятёрку самых дорогих на турнире, а ее суммарная стоимость составляет 220,3 млн евро.

Португальцы в пятерку самых дорогих сборных континентального первенства не входят, однако то, как команда провела групповой этап, дает основания считать ее не только претендентом на победу в этой паре, но и в целом на чемпионате. Селесао стали единственными из всех участников турнира, кто не пропустил в трех стартовых матчах ни одного мяча. При этом по забитым голам Португалия среди лидеров: у нее их аж девять, как и у Германии.

На флангах команды сияют многомиллионные вингеры: Жеованни Кенда, который уже отметился на турнире тремя голами и двумя ассистами, и Роджер Фернандеш, дублер Трубина в Бенфике Самуэль Соареш пока также безупречен, поэтому шансы этой команды пройти далеко кажутся достаточно высокими.

22:00 Испания - Англия

Возможно, самым интересным из всех четвертьфиналов будет именно этот, ведь в нем мы увидим точное повторение финального поединка Евро-2023. Тогда сборная Англии одержала минимальную победу благодаря единственному голу Кертиса Джонса, так что теперь фурия роха получит шанс взять реванш.

Что же касается пути команд на текущем чемпионате Европы, обе прошли его не без трудностей. Испания с большим трудом выиграла первые поединки против Словакии (3:2) и Румынии (2:1), где победные голы удалось забить только на последних минутах матча, а в последнем туре разыграла ничью с Италией (1:1), и благодаря лучшей разнице мячей этого результата хватило для первого места в группе.

Англия, в свою очередь, после уверенной победы над Чехией (3:1) неожиданновтратила очки в матчі зі Словенією (0:0), а в останньому турі взагалі програла Німеччині (1:2). Але навіть чотирьох набраних балів молодіжці трьох левів цілком вистачило для того, аби фінішувати на другій сходинці та продовжити боротьбу в плейоф.

Воскресенье, 22 июня

19:00 Дания - Франция

В этой паре явными фаворитами, конечно же, будут французы, однако на групповом этапе команда Дании показала, что также не будет простым соперником ни для кого. Команда, что в квартете D считалась претендентом на вторую позицию после Нидерландов, не просто смогла выиграть группу, а сделала это досрочно, после побед над Украиной (3:2) и Нидерландами (2:1). При этом форвард датчан Вильям Осула, который начинал турнир как запасной, держится в тройке лучших бомбардиров турнира с тремя забитыми мячами.

Что же до Франции, то она вышла в четвертьфинал не без приключений. После нулевой ничьей с Португалией Ле Бле едва справились с командой Грузии (3:2), забив победный мяч лишь на 12-й компенсированной ко второму тайму минуте, и только в последнем туре спокойно выиграли три очка, разгромив Польшу (4:1). Посмотрим, сможет ли французская молодежка не вылететь на старте плейоф на втором Евро подряд.

22:00 Германия - Италия

Сборная Германии - одна из двух команд, которая провела групповой этап турнира идеально. На старте Бундестим разгромила Словению (3:0), а затем разобралась с Чехией (4:2) и Англией (2:1). Особенно идеально проявил себя в трех первых матчах форвард немцев Ник Вольтемаде.

На счету нападающего уже четыре гола в трех матчах - три в ворота Словении (3:0) и еще один - Чехии (4:2), и именно он на данный момент является лучшим бомбардиром турнира. Посмотрим, удастся ли этой голевой машине продолжить забивать и в четвертьфинальном противостоянии с Италией.

Итальянцы провели первую часть Евро-2025 очень минималистично. В матчах против Румынии (1:0) и Словакии (1:0) команда ограничилась лишь одним забитым мячом. Так же было и в матче с Испанией, где соперники поделили очки (1:1), однако из-за подобного минимализма Скуадра Адзурра уступила первое место, так как имела худшую разницу голов. Возможно, все свои голы Италия решила приберечь уже на плейоф?

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