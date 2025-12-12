Повторять Динамо? Клуб украинцев проиграл 1:2 и поставил под угрозу выход в плей-офф ЛК. Видео
В заключительном туре команда сыграет против соперника из топ-4 Лиги конференций
37 минут назад
В пятом туре общего этапа Лиги конференций Университатя Крайова на своем поле уступила пражской Спарте.
Хозяева имели прекрасную возможность выйти вперед еще до перерыва, однако на 38-й минуте Меквабишвили не реализовал пенальти, что психологически ударило по румынской команде. После перерыва гости наказали соперника за расточительство: Ррахмани открыл счет, выведя Спарту вперед. Университатя сумела вернуть интригу благодаря голу Нсимбы, но на последних минутах Ринеш забил второй мяч для чешского клуба, окончательно сняв вопрос о победителе встречи.
Среди украинцев в составе Университати стоит отметить Александра Романчука, который, несмотря на желтую карточку, в целом провел качественный матч в защите. Он выполнил 84% точных передач (46 из 55), выиграл 1 из 3 единоборств в воздухе и 4 из 8 на земле, совершил 2 из 4 удачных подкатов, сделал два перехвата и аж 12 раз выбивал мяч из опасной зоны, что принесло ему итоговую оценку 6.8. В то время как украинский голкипер Павел Исенко этот поединок занесет в пассив: он сделал лишь один сейв, пропустил два мяча при четырех бросках и получил одну из самых низких оценок в команде — 5.8.
Вниманию представлен обзор матча.
Университатя осталась с семью очками и рискует выпасть из топ-24. В последнем туре команда сыграет против четвертого в таблице АЕКа.
Лига конференций. Общий этап, пятый тур
Университатя Крайова – Спарта Прага 1:2
Голы: Нсимба, 79 – Ррахмани, 50, Ринеш, 89