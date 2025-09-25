Павел Василенко

Серхио Рамос пережил настоящий кошмар в матче Монтеррея против Толуки. 39-летний ветеран попытался выполнить пенальти в стиле Антонина Паненки, но вратарь соперника не поддался на трюк. Он спокойно остался на ногах и легко поймал мяч, который медленно летел в центр ворот.

"Sergio Ramos"



Por el ridículo que hizo al intentar meter un penalty a lo Panenka: pic.twitter.com/u0sTuyh4EF — sad vibes (@Indirectas_Tuit) September 25, 2025

Эта ошибка могла стоить Монтеррею еще большего унижения – соперники чуть не забили с контратаки, и лишь защитник выбил мяч с линии ворот.

Но спасти команду от разгрома не удалось: Толука разгромила Монтеррей со счетом 6:2, забив четыре мяча только с 23-й по 40-ю минуту.

Несмотря на фиаско, Монтеррей остается третьим в турнирной таблице с 22 очками, столько же имеет и Толука, которая благодаря этой победе поднялась на второе место. Лидер – Крус Асуль с отрывом в два балла.