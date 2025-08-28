Павел Василенко

Скромный Гримсби, выступающий в четвертом дивизионе, шокировал Манчестер Юнайтед, одолев «красных дьяволов» в серии пенальти со счетом 12:11 и выйдя в следующий раунд Кубка лиги.

Парадокс в том, что годовой бюджет Гримсби составляет 2,33 млн фунтов, тогда как Манчестер Юнайтед тратит на зарплаты своих звезд 2,47 млн фунтов… в неделю. Иными словами, годовой бюджет клуба из Лиги 2 равен лишь недельным расходам гиганта с «Олд Траффорд».

Для наглядности: бюджет Гримсби сопоставим с годовой зарплатой дублера основного голкипера МЮ – вратаря Алтая Баиндера.

Домашняя арена Гримсби вмещает лишь 9546 болельщиков. Самый дорогой игрок клуба – Денвер Хьюм, который зарабатывает 3400 фунтов в неделю.

Несмотря на пропасть в ресурсах, именно команда из четвертого дивизиона праздновала триумф после того, как игрок Манчестер Юнайтед Бриан Мбемо не реализовал решающий пенальти.

Эта победа уже вошла в историю: Гримсби показал, что даже без звездных зарплат и миллионных контрактов можно победить футбольного гиганта.