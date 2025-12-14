Сергей Разумовский

В 15-м туре итальянской Серии А Наполи на выезде уступил Удинезе.

Фаворитом встречи был неаполитанский клуб. Гости контролировали мяч более 60% времени, долго строили позиционные атаки и пытались сломать плотную защиту соперника, однако постоянно наталкивались на организованную оборону соперника. Зато Удинезе отвечал острыми контратаками и раз за разом заставлял защиту Наполи ошибаться, нанеся в общей сложности почти два десятка ударов по воротам, пять из которых пришлись в створ.

Уже во втором тайме хозяева дважды забивали, но оба раза вмешивался арбитр и VAR. На 52-й минуте гол Кинана Дэвиса был отменен из-за офсайда, а на 69-й мяч Дзаньоло не засчитали из-за фола в атаке. Тем не менее настойчивость Удинезе все же была вознаграждена: Эккеленкамп реализовал еще одну опасную атаку и принес команде минимальную победу. Гости так и не смогли превратить свое преимущество во владении в забитые мячи, тогда как хозяева максимально эффективно использовали свой шанс.

Наполи остался с 31 очками в турнирной таблице и не воспользовался ошибкой Милана (32). Также неаполитанцев теперь может обойти Интер (30). Удинезе (21) поднялся на десятое место.

Серия А, 15-й тур

Удинезе – Наполи 1:0

Гол: Эккеленкамп, 73

Удинезе: Окойе, Солле, Кабаселе, Кристенсен, Бертола (Эгисибуе 84), Дзаноли (Гогличидзе 90+4), Эккеленкамп (Саррага 83), Карлстром, Петровский, Дзаньоло (Браво 90+1), Дэвис (Букса 84)

Интер: Милинкович-Савич, Буонджорно (Оливейра 75), Ррахмани, Бекема (Политано 61), Спинаццола (Гутьеррес 82), Ди Лоренцо, Элмас (Лукка 83), Мактоминей, Ланг (Лоботка 61), Хойлунд, Нерес

Предупреждения: Дзаньоло