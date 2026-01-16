Президент саудовского Аль-Иттихада Анмар Аль Хаили публично заявил, что готов подписать Лионеля Месси на абсолютно любых условиях, сообщает The Touchline. По его словам, контракт мог бы быть хоть пожизненным, а сумму аргентинец имел бы право вписать сам. И это несмотря на то, что осенью Месси продлил соглашение с Интер Майами до 2028 года.

Аль Хаили также напомнил, что летом 2023 года, после ухода Месси из ПСЖ, он уже сделал предложение на сумму 1,4 миллиарда евро. Тогда Лео отказался, объяснив решение семейными причинами, хотя ему удалось убедить близких.

Анмар Аль Хаили убежден, что достаточная сумма способна привести любого футболиста. Однако Месси уже не тот, кого можно купить, даже если цена выглядит как ВВП небольшой страны. Несмотря на рекордные предложения, аргентинец выбрал Интер Майами, доказав, что деньги не всегда решают все в футболе.

Также, Месси поделился планами на жизнь после завершения карьеры.