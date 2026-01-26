Павел Василенко

Президент Марселя Пабло Лонгорія раскрыл неожиданную деталь вокруг трансфера Мэйсона Гринвуда. Перед тем как принять решение о подписании опального англичанина, руководитель французского клуба... посоветовался со своей матерью.

Имя Гринвуда долгое время оставалось токсичным в европейском футболе после обвинений в попытке изнасилования, насильственном поведении и нападении. Хотя все обвинения были официально сняты еще в феврале 2023 года, когда футболист принадлежал Манчестер Юнайтед, его репутация оставалась серьезным препятствием для крупных клубов.

По словам Лонгории, он искал взгляд человека, далекого от футбольного бизнеса. Именно поэтому обратился к матери, которая много лет работала в испанской пенитенциарной системе и имеет государственную награду. Выслушав все факты дела, она без колебаний посоветовала подписать игрока.

Президент Марселя подчеркнул, что клуб тщательно проанализировал все обстоятельства и не действовал импульсивно. Помимо спортивного аспекта, трансфер также рассматривался как значительная рыночная возможность. Лонгория уверен, что замалчивание подобных тем только создает табу, тогда как открытый диалог помогает принимать взвешенные решения.

Напомним, летом 2024 года Марсель приобрел Гринвуда у Манчестер Юнайтед за 26 миллионов евро. В текущем сезоне англичанин уже стал одним из ключевых игроков команды, забив 20 голов и отдав шесть ассистов в 28 матчах.