Президент Оболони: «Требовали повышения зарплаты, ещё и бонусы за забитые мячи»

Владелец клуба сделал заявление

около 9 часов назад

Фото: ФК Оболонь
Фото: ФК Оболонь
Павел Василенко

Павел Василенко

Президент Оболони Александр Слободян высказался о ситуации с комплектацией команды на следующий сезон.

«В конце этого сезона руководство Оболони крайне удивилось требованиям новых финансовых условий для игроков, у которых истекают контракты. Некоторые из них требовали повышения зарплаты в полтора, два и два с половиной раза, а также бонусы за забитые мячи.

В целом футболисты, которые сейчас у нас на контрактах, составляют костяк команды. Это те футболисты, на которых мы рассчитываем, и которые проявят себя с позитивной стороны в украинском футболе и УПЛ», – цитирует Слободяна клубная пресс-служба.

По итогам прошлого сезона Оболонь заняла 11-е место в УПЛ.

Сегодня было объявлено об уходе из клуба главного тренера Сергея Шищенко.

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