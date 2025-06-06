Президент Оболони: «Требовали повышения зарплаты, ещё и бонусы за забитые мячи»
Владелец клуба сделал заявление
около 9 часов назад
Президент Оболони Александр Слободян высказался о ситуации с комплектацией команды на следующий сезон.
«В конце этого сезона руководство Оболони крайне удивилось требованиям новых финансовых условий для игроков, у которых истекают контракты. Некоторые из них требовали повышения зарплаты в полтора, два и два с половиной раза, а также бонусы за забитые мячи.
В целом футболисты, которые сейчас у нас на контрактах, составляют костяк команды. Это те футболисты, на которых мы рассчитываем, и которые проявят себя с позитивной стороны в украинском футболе и УПЛ», – цитирует Слободяна клубная пресс-служба.
По итогам прошлого сезона Оболонь заняла 11-е место в УПЛ.
Сегодня было объявлено об уходе из клуба главного тренера Сергея Шищенко.