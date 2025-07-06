Президент ПСЖ доволен клубным чемпионатом мира
Аль-Хелаифи призывает мыслить позитивно
около 1 часа назад
Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался в поддержку клубного чемпионата мира – 2025, который сейчас проходит в США.
— На таких масштабных турнирах могут возникать определенные проблемы, но в общем всё отлично. Это новый рынок для футбола, для нашего клуба. Не понимаю, почему звучит критика турнира. Нужно мыслить позитивно, — приводит слова функционера RMC Sport.
Напомним, в четвертьфинале турнира ПСЖ обыграл Баварию со счетом 2:0. В полуфинале команда Луиса Энрике встретится с мадридским Реалом в борьбе за выход в финал.