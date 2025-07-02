Президент Вереса рассказал, как в клубе будут формироваться цены на билеты на следующий сезон.
Самые дорогие места будут на западной трибуне под навесом
около 2 часов назад
Президент ФК Верес Иван Надеин в интервью Veres TV рассказал о формировании стоимости билетов, абонементах и подарках для болельщиков в новом сезоне.
Наблюдательный совет клуба принял решение не увеличивать цены.
– Никакой индексации стоимости билетов не будет. Мы решили ничего пока не менять, потому что всё равно ставим главную цель – дальнейшее увеличение посещаемости домашних матчей, – отметил Иван Надеин.
Единственное нововведение коснётся ценовых зон. Самые дорогие билеты теперь будут на западной трибуне под навесом, а на восточной трибуне останутся в пределах 200-300 гривен.
Как показала практика, люди всегда в первую очередь покупают самые дорогие билеты. Быстрее всего раскупаются VIP-ложи и билеты по 500 гривен под навесом. Потому что на самом деле под навесом билеты и должны стоить дороже. Таким образом, в новом сезоне билеты на западной трибуне под навесом будут стоить 400-500 гривен, тогда как на восточной трибуне – 200-300 гривен, – объяснил президент.
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