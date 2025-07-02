Павел Василенко

Бывший нападающий ровенского Вереса Руслан Степанюк имеет несколько вариантов продолжения карьеры в клубах УПЛ.

По информации телеграм-канала ТаТоТаке, Степанюк сейчас имеет два конкретных предложения – от ЛНЗ и Зари. Вариант с черкасским клубом был лучше по финансовым условиям контракта, хотя главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в настоящее время уже не ищет четвертого нападающего.

В то же время в Зари Руслан может воссоединиться с Виктором Скрипником, под руководством которого он работал в полтавской Ворскле (2022-2023).

Отмечается, что 33-летний Степанюк еще не принял окончательного решения и вообще размышляет над целесообразностью дальнейшего продолжения карьеры.

В прошлом сезоне 2024/25 нападающий провел 31 игру за Верес во всех турнирах, забив шесть голов и отдав две результативные передачи.