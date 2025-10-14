Если вы внимательно следите за подкастами Денис Бойко на YouTube, то уже могли заметить смену фона на оранжевый. Это означает начало официального сотрудничества канала «Денис Бойко» и GGBET — новый этап развития для обоих партнеров.

Цель нашего партнерства — поддержать качественные независимые проекты, которые развивают украинский спорт не только на поле, но и в медиа. Авторский канал «Денис Бойко» является местом честных разговоров, где спортсмены делятся историями, которые редко услышишь. На подкастах канала царит атмосфера раздевалки — как откровенный диалог после матча.

В гостях ведущего-эксвратаря национальной сборной уже побывали звезды украинского футбола: Андрей Ярмоленко, Евгений Селезнев, Артем Шабанов и другие. На очереди — Кристиан Биловар, представитель нового поколения украинских футболистов, который раскроет свое видение игры.

Для GGBET это партнерство — не просто коллаборация. Мы стремимся развивать форматы, которые делают украинский спорт ближе к болельщикам, открывать новые имена и поддерживать авторов, которые формируют культурный код украинского спорта.

Реклама

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.