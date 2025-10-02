Сегодня в 19:45 киевское «Динамо» отправляется в новое еврокубковое путешествие вместе с титульным партнером GGBET. На старте группового этапа Лиги конференций в Люблине «бело-синих» ожидает английский «Кристал Пэлас» — соперник из АПЛ, который доказал, что может создавать проблемы даже таким грандам, как «Ливерпуль».

Чего ожидать? «Орлы» делают ставку на атлетизм, быстрые фланги и жесткую дисциплину. Более того, для английского клуба это — дебют в еврокубках, который они однозначно хотят начать с победы. «Динамо» же имеет гораздо больший опыт в еврокубках, который может сыграть киянам на руку.

GGBET дает такую линию на матч:

победа «Динамо» – 5.22

победа «Кристал Пэлас» – 1.60

ничья – 4.12

тотал меньше 2.5 – 2.03

Стартовые туры — всегда непредсказуемы, ведь тут можно ожидать как голевой феерии, так и осторожной разведки. Наши эксперты больше склоняются ко второму сценарию, поэтому вполне логично выглядит вариант «тотал меньше 2.5». К тому же, киевляне номинально играют дома, и поддержка трибун в Польше может добавить команде драйва.

В групповом этапе Лиги конференций на поле будет только 11 игроков «Динамо», но за пределами стадиона — с ними вся страна и титульный партнер GGBET, с которым команда Шовковского начинает новую эру. Держи свою линию с GGBET и болей за ФК «Динамо» Киев!

Коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA по состоянию на 30.09.2025, 17.36 и могут изменяться.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.