Сергей Разумовский

В 15-м туре украинской Премьер-лиги Динамо номинально на выезде одолело Кудривку.

Киевляне очень мощно начали матч на Оболонь-Арене и полностью контролировали ход игры в первом тайме. Уже на 11-й минуте киевляне вышли вперед благодаря точному удару Александра Пихальонка, после чего продолжили давить на ворота хозяев, создавая еще несколько перспективных моментов. На 38-й минуте преимущество в классе снова дало о себе знать – Матвей Пономаренко удвоил счет, сделав положение новичка УПЛ еще сложнее. Кудривка за первые 45 минут фактически ничего не создала у ворот Нещерета, кроме одного эпизода с ударом выше ворот.

После перерыва картина игры изменилась: Динамо сбавило темп, позволив хозяевам намного чаще выходить в опасные контратаки. Это привело к голу Нагнойного на 66-й минуте, который сократил отставание Кудривки и вернул интригу в матч. Новичок УПЛ выиграл второй тайм по счету и выглядел значительно увереннее, чем до перерыва. При этом подопечные Игоря Костюка могли снять вопросы о победителе раньше, но два забитых мяча гостей были отменены из-за офсайда, так что итоговый результат – 2:1 в пользу столичного клуба. И. о. главного тренера киевлян одержал первую победу на своей должности.

Динамо набрало 23 очка и обошло Зарю по дополнительным показателям в борьбе за пятое место. Отставание от лидеров ЛНЗ и Шахтера составляет девять баллов. Кудривка (14) – 12-я.

УПЛ, 15-й тур

Кудривка – Динамо 1:2

Голы: Нагнойный, 66 – Пихальонок, 11, Пономаренко, 38

Кудривка: Яшков, Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук, Думанюк (Матвеев, 46), Нагнойный, Сторчоус (Свитюха, 68), Козак (Рогозинский, 25), Овусу (Демченко, 77), Морозко (Коркишко, 68)

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Тиаре, Захарченко, Караваев - Яцик, Михайленко, Пихальонок (Шапаренко, 77), Редужко (Кабаев, 63), Пономаренко (Герреро, 63), Волошин

Предупреждения: Мамросенко, Рогозинский, Сердюк – Вивчаренко, Тиаре

Обзор матча будет доступен на странице события Кудривка –Динамо.