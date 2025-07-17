Сергей Стаднюк

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций финский ГИК разгромил НСИ Рунавик с Фарерских островов.

Просто невероятная история произошла на стартовом этапе еврокубка. Команда из Хельсинки уверенно отыгралась после поражения в первом матче со счетом 0:4.

Уже на 15-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Несса, и хозяева быстро воспользовались численным преимуществом. Лингман открыл счет.

Несмотря на тотальное превосходство в игре (в итоге хозяева нанесли 57 ударов по воротам за матч), ГИК смог дожать соперника только после перерыва. Ринг удвоил счет, а в концовке матча финский клуб полностью доминировал: Гостикка сократил отставание, а на четвертой компенсированной минуте Андзулас драматично перевел игру в экстра-таймы.

Там уже все было намного спокойнее для ГИКа. Гостикка почти сразу оформил дубль. В дальнейшем же команда уверенно сохранила общий 5:4, что вывело команду в следующий раунд, где она сыграет с болгарской Ардой.

Лига конференций. Квалификация, ответный матч первого раунда

ГИК (Финляндия) – НСИ Рунавик (Фарерские острова) 5:0 (первый матч – 0:4)

Голы: Лингман, 18, Ринг, Гостикка, 79, 93, Андзулас, 90+4

Удаление: Несс, 15 (Рунавик)

Напоминаем, в Лиге Европы Шахтер прошел другой финский клуб (6:0, 0:0).