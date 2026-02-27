Сергей Разумовский

В ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций Кристал Пэлас на своем поле одолел Зриньски и оформил выход дальше, подтвердив статус фаворита после неожиданной ничьей 1:1 в первой встрече в Мостаре. Контраст между командами был ощутим еще на общем этапе: обе играли против киевского Динамо, и Кристал Пэлас тогда победил 2:0, тогда как Зриньски потерпел разгром 0:6.

В Лондоне хозяева с первых минут забрали мяч и постоянно давили, тогда как гости до перерыва смогли нанести всего один удар, который прошел мимо ворот. Уже на старте матча после подачи Уортона опасно пробивал Гессан – рикошет от Баришича направил мяч рядом со штангой. Следующие навесы того же Уортона выглядели не менее остро, и один из них в итоге стал результативным.

На 36-й минуте 22-летний полузащитник подал со стандарта с правого фланга, а Лакруа головой переправил мяч в сетку. Центрбек выходил на матч с определенными сомнениями из-за повреждения, полученного в Мостаре, но все же сыграл и отличился – это был его первый гол с 6 ноября прошлого года, когда он также забивал в еврокубках АЗ Алкмару.

После перерыва Кристал Пэлас снизил интенсивность и больше контролировал темп, так как счет его устраивал. Зриньски как будто и начал бить чаще, но реальной работы у Хендерсона не добавилось. Вместо этого в концовке хозяева снова включились: Гессан и Сарр поочередно выходили на встречу с голкипером Карачичем, который оба раза выручал, однако в компенсированное время Джонсон вывел Гессана на выгодную позицию, и на этот раз форвард свой шанс реализовал, поставив точку в противостоянии.

Лига конференций. Стыковой раунд плей-офф, ответный матч

Кристал Пэлас – Зриньски 2:0

Голы: Лакруа 36, Гессан 90+3

Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Муньос, Уортон (Хьюз 56), Камада, Митчелл, Сарр, Ларсен (Джонсон 73), Гессан

Зриньски: Карачич, Вранькович, Баришич, Дуимович, Мамич, Джурасек (Мемия 87), Савич, Абрамович (Лагумджия 87), Иванчич (Чавар 87), Микич (Юрич 79), Чуже (Сакота 67)

Предупреждения: Канво 12, Ларсен 30, Уортон 49 – Джурасек 35, Абрамович 45+2, Микич 66