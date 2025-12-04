Сергей Разумовский

На стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в среду, 3 декабря, состоялась траурная церемония прощания с одним из самых выдающихся футболистов в истории киевского клуба – Владимиром Мунтяном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Провести Владимира Федоровича в последний путь вместе с семьей и близкими пришли ветераны и действующие игроки Динамо, руководство клуба и известные футбольные функционеры. Среди присутствующих были президент Динамо Игорь Суркис, Григорий Суркис, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, генеральный директор киевлян Дмитрий Бриф, заместитель генерального директора Максим Радуцкий, другие сотрудники клуба. Отдать дань уважения легендарному динамовцу также пришли звезды прошлых лет – Леонид Буряк, Александр Заваров, Олег Кузнецов, Владимир Бессонов. В церемонии принимали участие и футболисты нынешнего состава киевлян.

После того, как родные, друзья, коллеги и многочисленные болельщики попрощались с Владимиром Мунтяном, траурный кортеж совершил круг почета вокруг стадиона Динамо имени Валерия Лобановского. Далее процессия направилась к центральной аллее Байкового кладбища, где прощание с выдающимся футболистом и тренером продолжилось.

Владимир Мунтян умер 1 декабря на 80-м году жизни после продолжительной болезни. В течение игровой карьеры он выступал за Динамо с 1965 до 1978 года. За это время полузащитник провел 371 матч, забил 70 голов и сделал 36 результативных передач. Вместе с киевским клубом Мунтян семь раз выигрывал чемпионат СССР, дважды завоевывал Кубок СССР, а также завоевал два престижных европейских трофея – Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.