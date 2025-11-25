Пари Сен-Жермен официально представил четвертый комплект формы на сезон 2025/2026, созданный совместно с Jordan Brand.

По описанию клуба, футболка выполнена преимущественно в черном цвете с антрацитовыми акцентами и оттенками розового. Центральная красная полоса придает комплекту чистый и выразительный вид, ставя тонкий современный акцент на традиционном дизайне клуба.

Футболка впервые использует технику Cross-Dye, которая создает тонкие контрасты и уникальные текстурные эффекты. Новый комплект заменяет синюю футболку с крылышками, имевшую большой успех в предыдущем сезоне.

После 13 матчей во французской Лиге 1 ПСЖ набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.

Свой следующий матч команда Илли Забарного проведет в Лиге чемпионов против Тоттенхэма. Игра состоится в среду, 26 ноября, начало в 22:00.