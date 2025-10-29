ПСЖ с Забарным упустил победу против Лорьяна
Команды сильнейшего не определили
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
ПСЖ в гостях сыграл матч 10-го тура французской Лиги 1 против Лорьяна. Поединок закончился вничью со счетом 1:1.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан, проведя на поле все 90 минут и получив желтую карточку во втором тайме.
После этого матча команда Луиса Энрике занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, имея 21 зачетный пункт в своем активе.
Уже 1 ноября ПСЖ ожидает домашняя встреча с Ниццей.
Лига 1, 10-й тур
Лорьян – ПСЖ – 1:1
Голы: Силва, 51 – Мендеш, 49.