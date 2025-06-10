Раскрыто будущее Месси в Интер Майами

Один из владельцев Интера Майами Хорхе Мас поделился планами относительно будущего Лионеля Месси. В настоящее время контракт аргентинца с клубом действует до конца 2025 года, но руководство хочет, чтобы легендарный №10 оставался в команде дольше.

Я уже говорил, что мое желание, моя мечта – чтобы наш номер десять открыл новый стадион в марте. Окончательное решение – за Месси. Мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Несколько месяцев назад я говорил, что новости будут летом. Надеюсь, все решится как можно быстрее. Я настроен оптимистично, ведь мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома.

Месси – настоящий зверь, который хочет побеждать и готов к конкуренции. Надеюсь, что в ближайшие годы мы выиграем с ним много трофеев, – отметил Мас в интервью ESPN.