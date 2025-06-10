Раскрыто будущее Месси в Интер Майами

Хорхе Мас: Решение за Лео, но мы сделали все, чтобы он чувствовал себя как дома

около 4 часов назад

eee

Один из владельцев Интера Майами Хорхе Мас поделился планами относительно будущего Лионеля Месси. В настоящее время контракт аргентинца с клубом действует до конца 2025 года, но руководство хочет, чтобы легендарный №10 оставался в команде дольше.

Я уже говорил, что мое желание, моя мечта – чтобы наш номер десять открыл новый стадион в марте. Окончательное решение – за Месси. Мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Несколько месяцев назад я говорил, что новости будут летом. Надеюсь, все решится как можно быстрее. Я настроен оптимистично, ведь мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома.

Месси – настоящий зверь, который хочет побеждать и готов к конкуренции. Надеюсь, что в ближайшие годы мы выиграем с ним много трофеев, – отметил Мас в интервью ESPN.

Напомним, Лионель Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года.

Также, вот как будут выглядеть бутсы, в которых Месси выступит на Клубном чемпионате мира.

Поделиться

Интер МайамиНовости СпортаЛионель Месси

Материалы по теме

Фото: Getty Images

Месси рассказал о своем соперничестве с Роналду

3 дня назад

Кріштіану Роналду / Фото - Getty Images

Роналду рассказал о своих отношениях с Месси. Фанаты могут быть удивлены

3 дня назад

Фото: Getty Images

Даже Месси не смог побить его рекорд. Известный форвард прощается с футбольной карьерой.

14 дней назад

Ліонель Мессі / Фото - AFA

Очередной реванш Франции с Испанией, немотивированный Месси и дебют Анчелотти. Что посмотреть 5 июня?

5 дней назад