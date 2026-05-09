Сергей Разумовский

Сельта одержала сенсационную выездную победу над мадридским Атлетико в матче 35-го тура испанской Ла Лиги. Команда из Виго выиграла на Метрополитано со счетом 1:0, несмотря на заметное игровое преимущество хозяев.

Атлетико больше владел мячом и чаще угрожал воротам соперника, однако реализовать свои моменты мадридцы так и не смогли. Зато Сельта дождалась своего шанса после перерыва: на 62-й минуте Борха Иглесиас забил единственный мяч в встрече и принес гостям чрезвычайно важные три очка.

Для Сельты эта победа имеет большое турнирное значение. Команда набрала 50 очков и сохранила хоть и небольшие, но реальные шансы догнать Бетис, который с 56 баллами ведет борьбу за пятое место — последнюю позицию в зоне Лиги чемпионов. Также галисийцы укрепили свои позиции в борьбе за еврокубки и опережают Хетафе, который имеет 44 очка и матч в запасе.

Атлетико, несмотря на поражение, остается на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. У мадридцев 63 очка, и на данный момент команда не ощущает серьезной угрозы своей позиции в зоне Лиги чемпионов.

Ла Лига, 35-й тур

Атлетико – Сельта 0:1

Гол: Борха Иглесиас, 62

Атлетико: Облак, Пубиль, Хименес (Ле Норман, 20; Кубо, 70), Ганцко, Руджери, Льоренте, Коке, Баена (Варгас, 69), Лукман (Молина, 60), Гризманн (Альмада, 60), Сьорлот

Сельта: Раду, Родригес, Лаго, Алонсо, Нуньес (Каррейра, 68), Лопес, Мориба, Мингеса (Ристич, 89), Дуран (Аспас, 68), Сведберг (Альварес, 77), Иглесиас (Жутгла, 68)

Предупреждения: Баена (66) – Мориба (19), Лопес (77)

Видео: MEGOGO