Павел Василенко

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор требует более 25 миллионов евро в год за продление своего контракта с мадридским клубом, сообщает Daily Mail со ссылкой на El Larguero. По данным источника, Реал считает эту сумму чрезмерной. Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес готов предложить около 20 миллионов евро в год.

Сообщается, что агенты Винисиуса считают абсурдным, что игрок соглашается на текущее предложение Реала. Похоже, терпение мадридского клуба заканчивается. Хотя в контракте Винисиуса есть огромный пункт о выкупе в один миллиард евро, клуб, как сообщается, готов рассмотреть предложения, если его требования по зарплате останутся неизменными.

В последние дни имя бразильца связывали с Ливерпулем.