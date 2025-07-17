Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщает Defensa Central, Ливерпуль заинтересован в подписании 25-летнего бразильца и уже готовит официальное предложение.

По информации источника, мерсисайдцы планируют предложить 100 миллионов евро непосредственно Реалу и еще 30 миллионов – в виде бонусов. В Мадриде уже готовы рассмотреть возможность продажи форварда.

В сезоне 2024/25 Винисиус сыграл 58 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал 19 голевых передач. Действующий контракт футболиста с Реалом действует до лета 2027 года.

Также, Винисиус приостановил подписание нового контракта с Реалом.