Сергей Стаднюк

Киевское Динамо планирует пополнить тренерский штаб Александра Шовковского. Об этом сообщил ведущий программы программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Из того, что я знаю, Динамо на данный момент планирует усилить методологию в тренерском штабе. Будет ли это новый аналитик или какой-то другой помощник... Но кто-то должен быть. Михаил Спиваковский

Напомним, у Шовковского в Динамо есть три ассистента: Эмилиан Карас, Олег Гусев и Сергей Федоров. Тренером вратарей уже много лет работает Михаил Михайлов. В состав специалистов по физподготовке и научной группе входят: Виталий Кулиба, Александр Козлов, Анатолий Крощенко, Сергей Мкртчан и Александр Васильев.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже во вторник, 13 августа, на странице события Пафос – Динамо Киев на Xsport. Начало – в 20:00.

Ранее сообщалось, что Динамо получит значительно меньше средств от трансфера Ильи Забарного.