Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов Реал устроил Монако настоящий разгром на Бернабеу – 6:1, сделав серьёзную заявку на статус одного из самых ярких матчей тура.

Хозяева очень быстро открыли счёт. Уже на 5-й минуте Килиан Мбаппе реализовал свой момент и задал тон встречи. Монако пытался оправиться, но Реал продолжал давить, и на 26-й минуте француз оформил дубль в ворота бывшего клуба. На этот раз после передачи Винисиуса, который начал собирать ассисты ещё до перерыва.

После отдыха преимущество мадридцев только росло. На 51-й минуте Реал забил в третий раз: Мастантуоно точно завершил атаку, а бразилец записал на свой счёт ещё один ассист. Уже через четыре минуты счёт стал 4:0 – Керер срезал мяч в собственные ворота после опасной попытки Винисиуса, и этот эпизод фактически добил гостей психологически. На 63-й минуте сам Винисиус Жуниор добавил к двум результативным передачам ещё и гол, сделав счёт 5:0. Монако всё же оформил «гол престижа»: на 72-й минуте Тезе поразил ворота, но на характер игры это не повлияло. Точку в матче поставил Джуд Беллингем, который на 80-й минуте довёл счёт до итоговых 6:1.

Реал набрал 15 очков и вышел на вторую позицию в Лиге чемпионов, однако у Баварии ещё есть матч в запасе. Монако (9) занимает 20-е место.

Лига чемпионов. Общий этап, седьмой тур

Реал – Монако 6:1

Голы: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (автогол), Винисиус Жуниор, 63, Беллингем 80 – Тезе, 72

Реал: Куртуа, Вальверде (Месонеро, 83), Асенсио (Себальос, 46), Хейсен, Камавинга (Фран, 76), Чуамени, Гюлер (Карвахаль, 76), Беллингем, Мастантуоно (Гонсало, 71), Винисиус, Мбаппе

Монако: Кен, Вандерсон (Ваттара, 61), Керер, Дайер, Кайо Энрике, Аклиуш, Закария (Бамба, 73), Тезе, 404 (Мышаль, 84), Фати (Кулибали, 61), Балогун (Иленикена, 73)

Предупреждения: Беллингем, 45 – Закария, 33