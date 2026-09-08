Павел Василенко

Реал одержал победу над Интером в первом туре Лиги чемпионов. Мадридцы на «Бернабеу» дважды воспользовались ошибками соперника, а в итоге удержали преимущество – 2:1.

Хозяева отлично начали встречу. После ошибки защиты Интера мяч оказался у Диаса, который сразу нашел в штрафной площадке Мбаппе. Француз не простил соперника и открыл счет.

Через девять минут Реал забил во второй раз. На этот раз вратарь Интера Мартинес оказался с мячом перед собственными воротами, чем воспользовался Вальверде. Полузащитник удвоил преимущество мадридцев.

После этого Интер перехватил инициативу. Гости контролировали мяч до 70% времени в первом тайме и создали несколько хороших моментов, однако отличиться не смогли.

После перерыва игра оставалась открытой. Реал имел возможности увеличить преимущество, но не воспользовался ими. Интер, в свою очередь, заслуженно забил: Карлос Аугусто реализовал передачу Мартинеса и сократил отставание.

Тем не менее, на большее гостям не хватило времени. Реал удержал победу 2:1 и начал еврокубковый сезон с трех очков.

В других матчах дортмундская Боруссия одержала победу над Вильярреалом (3:2), Бетис победил Лилль (3:2), а Манчестер Сити обыграл Порту (2:0).

Лига чемпионов, 1-й тур

Реал – Интер – 2:1

Голы: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 – Аугусто, 77.

Лилль – Бетис – 2:3

Голы: Уэда, 12, Александро, 36 – Бартра, 33, 49, Перротт, 53.

Порту – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Голанд, 47, 90+1.

Боруссия Д – Вильярреал – 3:2

Голы: Вейга, 53 (автогол), Гирасси, 80, 85 (пенальти) – Моуриньо, 66, Гирасси, 90+3 (автогол).