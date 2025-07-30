Голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма готовится к уходу из парижского клуба, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по новому контракту. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.

Основным претендентом на 26-летнего вратаря считается мадридский Реал, который рассматривает его как преемника Тибо Куртуа. В испанском клубе осознают, что 33-летний бельгиец не сможет долго поддерживать высокий уровень игры, и уже сейчас ищут замену на будущее.

Тем не менее, Реал не спешит с приобретением Доннаруммы. Чтобы освободить место для потенциального новичка, в клубе сначала намерены отпустить украинца Андрея Лунина, который является вторым номером команды. Однако сам Лунин пока не проявляет желания покидать Мадрид, что тормозит возможные перестановки.

Поэтому королевский клуб принял решение дождаться окончания сезона 2025/26, после чего Доннарумма сможет перейти в команду бесплатно, как это недавно сделал Килиан Мбаппе. В связи с этим руководство Реала не планирует начинать переговоры с ПСЖ этим летом, предпочитая действовать стратегически и дождаться более удобного момента, об этом сообщило Bernabéu Digital.

Ранее сообщалось, что Лунин мог продолжить карьеру в АПЛ.