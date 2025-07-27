Павел Василенко

Главный тренер турецкого Галатасарая Окан Бурук прокомментировал слухи о интересе к украинскому голкиперу мадридского Реала Андрея Лунина.

«Ми не вели жодних переговорів з Луниным. Есть много альтернатив, возможно их будет еще больше. Мы хотим завершить это как можно быстрее и сейчас работаем над этим вопросом», – сказал Окан Бурук в комментарии изданию sporx.

Украинец в сезоне 2024/25 сыграл за мадридцев 12 матчей во всех официальных турнирах: 19 пропущенных мячей, четыре на «ноль».

Контракт Лунина с Реалом действует до 30 июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего голкипера в 18 миллионов евро.